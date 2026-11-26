Победители и призеры ВсОШ сохранят право поступать без экзаменов Минпросвещения: льготы для призеров Всероссийской олимпиады сохраняются

Москва26 ноя Вести.Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) смогут по-прежнему поступать в вузы без экзаменов, льготы для них сохраняются. Об этом сообщает Министерство просвещения России в MAX.

Поправки в законопроект, которые рассмотрела Государственная Дума в среду, 25 ноября, меняют порядок поступления в вузы для победителей и призеров олимпиад школьников, проводимых начиная с 2026/27 учебного года, не касаются всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) говорится в публикации

Уточняется, что все победители и призеры заключительного этапа ВсОШ имеют право поступить в вуз без вступительных испытаний.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому поступать в университеты без вступительных испытаний смогут только победители школьных олимпиад, для призеров такая возможность больше не предусматривается.

Согласно новому закону, призеры приравниваются к школьникам, набравшим 100 баллов ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады, или к тем, кто успешно прошел дополнительные вступительные испытания.