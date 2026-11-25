ГД приняла закон об отмене права призеров олимпиад поступать в вуз без экзаменов

ГД лишила призеров олимпиад права поступать в вузы без вступительных экзаменов ГД приняла закон об отмене права призеров олимпиад поступать в вуз без экзаменов

Москва25 ноя Вести.Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому поступать в университеты без вступительных испытаний смогут только победители школьных олимпиад, для призеров такая возможность больше не предусматривается.

Отмечается, призеры будут приравнены к лицам, которые набрали максимальные 100 баллов ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой или профессиональной направленности.

Новый порядок распространяется на олимпиады начиная с 2026/27 учебного года. При этом участники олимпиад, состоявшихся до 2025/26 учебного года включительно, сохранят прежние льготы на протяжении четырех лет, следующих за годом проведения соревнования.

Кроме того, принятый закон предусматривает новый механизм внесения в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о недостоверности информации о лицах, уполномоченных представлять некоммерческие организации без доверенности. Согласно документу, заявление о недостоверности можно будет подать в уполномоченный орган, который направит его в регистрирующий орган для внесения записи.

Закон вступает в силу с 1 января 2027 года.

Ранее в Общественной палате предложили вузам ввести квоты на прием олимпиадников.