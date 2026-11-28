Попавшего под лавину в КБР фрирайдера искали почти час, он погиб

Под лавиной в Кабардино-Балкарии погиб фрирайдер Попавшего под лавину в КБР фрирайдера искали почти час, он погиб

Москва28 ноя Вести.На горе Чегет в Кабардино-Балкарии произошло ЧП с летальным исходом, сообщает Baza.

Фрирайдер попал под лавину, его поиски продолжались около часа, спасти человека не удалось.

Трагедия произошла в районе Ближних Юг. Компания экстремалов заметила место схода лавины, а рядом с ней двух мужчин. Оказалось, под снегом был их товарищ говорится в публикации

Очевидцы поспешили на помощь, затем к поисковым работам присоединились спасатели. Тело мужчины без признаков жизни нашли через 40 минут, реанимационные мероприятия не помогли.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.