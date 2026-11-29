Под Волгоградом разыскивают бесследно пропавшего 12-летнего школьника Под Волгоградом шестые сутки ищут 12-летнего мальчика

Москва29 ноя Вести.Под Волгоградом ищут 12-летнего школьника, который пропал без вести, сообщает V1.ru.

Днем 24 ноября Арсений Х. ушел из школы в рабочем поселке Светлый Яр, но домой так и не вернулся.

На вид мальчику 12-13 лет, рост 135–140 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы, голубые глаза. В день исчезновения на нем были черная толстовка, черная жилетка, темно-серые джинсы и кроссовки темно-серого цвета.

С родными он не связывался уже шестые сутки сказано в публикации

Брат мальчика рассказал, что это не первый случай, когда подросток уходит из дома.

Официальных комментариев по поводу исчезновения ребенка пока не поступало.