Москва29 нояВести.Под Волгоградом ищут 12-летнего школьника, который пропал без вести, сообщает V1.ru.
Днем 24 ноября Арсений Х. ушел из школы в рабочем поселке Светлый Яр, но домой так и не вернулся.
На вид мальчику 12-13 лет, рост 135–140 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы, голубые глаза. В день исчезновения на нем были черная толстовка, черная жилетка, темно-серые джинсы и кроссовки темно-серого цвета.
С родными он не связывался уже шестые суткисказано в публикации
Брат мальчика рассказал, что это не первый случай, когда подросток уходит из дома.
Официальных комментариев по поводу исчезновения ребенка пока не поступало.