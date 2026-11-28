В Подмосковье ищут 12-летнего мальчика с красным снегокатом

В подмосковном Красногорске пропал 12-летний мальчик с красным снегокатом В Подмосковье ищут 12-летнего мальчика с красным снегокатом

Москва28 ноя Вести.В Подмосковье разыскивают 12-летнего Антона Т., который пропал в Красногорске 27 ноября, сообщает отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас град" в MAX.

Волонтеры опубликовали приметы ребенка: рост – 155 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза карие.

Пропал ребенок Антон Т. 12 лет. Красногорск, Московская область. С 27 ноября местонахождение неизвестно говорится в публикации

В день пропажи мальчик был одет в горнолыжную черно-голубую куртку, черные болоньевые штаны и черную шапку, на ногах – бежево-коричневые дутики.

С собой у него был снегокат красного цвета, уточняется в сообщении.