Москва28 нояВести.В Подмосковье разыскивают 12-летнего Антона Т., который пропал в Красногорске 27 ноября, сообщает отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас град" в MAX.
Волонтеры опубликовали приметы ребенка: рост – 155 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза карие.
Пропал ребенок Антон Т. 12 лет. Красногорск, Московская область. С 27 ноября местонахождение неизвестноговорится в публикации
В день пропажи мальчик был одет в горнолыжную черно-голубую куртку, черные болоньевые штаны и черную шапку, на ногах – бежево-коричневые дутики.
С собой у него был снегокат красного цвета, уточняется в сообщении.