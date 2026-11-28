После нападения медведя на женщину на заводе в Прикамье завели дело

Подаренный заводу медведь напал на женщину в Прикамье После нападения медведя на женщину на заводе в Прикамье завели дело

Москва28 ноя Вести.Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбуждено в Пермском крае после нападения медведя на женщину на территории Александровского машиностроительного завода, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Медведь Тишка был подарком предприятию в честь 200-летия еще в 2000 году. Он живет на территории заводского профилактория в вольере.

В начале сентября находившийся за закрытой перегородкой хищник смог зацепить женщину и подтянуть к себе, когда во время уборки она близко подошла к решетке. Пострадавшую госпитализировали, она провела в больнице больше двух месяцев.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) говорится в сообщении

В краевом СУ СК ранее сообщали, что была организована проверка законности содержания медведя на территории предприятия.