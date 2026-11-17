Москва17 ноя Вести.Поддержка Украины со стороны Польши оказалась заложницей внутриполитического противостояния президента Кароля Навроцкого и премьер-министра Дональда Туска. Такое мнение в авторской колонке высказала журналист информационной службы "Вести" Мария Валиева.

По ее мнению, Туск решил изменить политическую тактику в отношении Украины и сосредоточиться на внутренних проблемах страны, чтобы укрепить позиции перед избирателями.

Польская поддержка Украины стала заложницей внутреннего противостояния президента Кароля Навроцкого и премьер-министра Дональда Туска. Видимо, чтобы полностью не подорвать авторитет своего правительства в глазах избирателей, Туск решил резко изменить свою политическую тактику по Украине. Ведь теперь Навроцкому его не в чем будет упрекнуть: премьер наконец-то сосредоточился на внутренних проблемах, а не на внешних написала Валиева

Она также обратила внимание на разногласия Навроцкого с украинским руководством.

Отношения президента Польши с политическим руководством Украины нельзя назвать теплыми. Постоянные напоминания о волынской резне, лишение Зеленского высшей польской награды – ордена Белого орла из-за присвоения имени "Героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) одному из подразделений ВСУ. Все это – яркие сигналы для правого электората: Навроцкий не прогибается перед Киевом сказала Валиева

Подробнее о том, чего боится Дональд Туск и почему на фоне конфликта с Каролем Навроцким он так активно начал считать злотые читайте в колонке Марии Валиевой.