Политолог объяснил, почему Польшу могут захлестнуть диверсии на железных дорогах Политолог Шатилов допустил новые диверсии в Польше из-за ссор Туска с Навроцким

Москва16 ноя Вести.В Польше могут произойти новые диверсии на железнодорожных путях на фоне обострения противостояния между премьер-министром Дональдом Туском и президентом Каролем Навроцким. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

Правоохранительные органы Польши за год задержали 15 человек по подозрению в подрыве железнодорожных путей, сообщала ранее радиостанция RMF24.

По словам Шатилова, к подобным инцидентам может быть причастна Украина.

Не удивлюсь, если Польша "обнаружит" в истории с задержанием 15 подозреваемых в диверсиях на железных дорогах российский след. Тут стоило бы обратить внимание как на внутреннюю политику, так и на соседей сказал он

Киев заинтересован в усилении конфронтации между Россией и Западом и проведении акций под чужим флагом на территории союзных государств, добавил политолог.