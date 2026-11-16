Москва16 нояВести.В Польше могут произойти новые диверсии на железнодорожных путях на фоне обострения противостояния между премьер-министром Дональдом Туском и президентом Каролем Навроцким. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
Правоохранительные органы Польши за год задержали 15 человек по подозрению в подрыве железнодорожных путей, сообщала ранее радиостанция RMF24.
По словам Шатилова, к подобным инцидентам может быть причастна Украина.
Не удивлюсь, если Польша "обнаружит" в истории с задержанием 15 подозреваемых в диверсиях на железных дорогах российский след. Тут стоило бы обратить внимание как на внутреннюю политику, так и на соседейсказал он
Киев заинтересован в усилении конфронтации между Россией и Западом и проведении акций под чужим флагом на территории союзных государств, добавил политолог.
С другой стороны, Польша сейчас расколота. Конфликт между Туском и Навроцким провоцирует жесткое противостояние внутри государства. Властям надо расследовать эпизод с диверсией максимально беспристрастно. Европейцы в таких случаях очень часто могут выходить на самих себяпояснил он