Москва17 ноя Вести.Польша говорит "Nie" Украине. Варшава решила прекратить спонсировать Киев – этому примеру уже последовали и другие европейские страны. Корреспондент телеканала "Россия 24" Мария Валиева – о том, чего боится польский премьер-министр Дональд Туск и почему на фоне конфликта с президентом страны Каролем Навроцким он так активно начал считать злотые.

Отказ от закупки оружия для Киева – четкий политический и экономический расчет премьер-министра Польши Дональда Туска. Официальная причина, которую он назвал, предельно проста: дефицит бюджета Польши слишком велик, оборонные расходы страны уже превышают 4% ВВП, денег нет на то, чтобы и дальше вносить их в программу PURL, которая предусматривает закупку американского оружия для Украины на деньги европейских стран.

Вслед за Польшей и Болгария объявила о прекращении поставки украинским войскам оружия из армейских запасов. На первый взгляд кажется, что на подобные решения мог повлиять мирный трек – трехсторонние переговоры в Абу-Даби между Россией, США и Украиной и диалог спецпосланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа с Москвой и Киевом.

Но если присмотреться, то все намного сложнее. Помощь Украине стремительно превращается из "общего дела" в козырь во внутриполитической борьбе европейских стран. И Польша как раз тот самый игрок, который умеет разыгрывать эту карту лучше всех. Дональд Туск переобувается на ходу, ведь совсем недавно у его правительства была другая риторика

За день до расстрела людей в Кракове в Варшаве прошла встреча министров иностранных дел стран Балтийского моря с участием Украины. Глава польского МИДа Радослав Сикорский объявил о дополнительных 1,8 миллиона евро на генераторы для Украины и во время встречи с министром иностранных дел страны Андреем Сибигой подчеркнул, что необходимо усиливать военную и финансовую поддержку Киева. Также стороны обсудили оборонную поддержку, ПВО, дроны и вступление в ЕС.

Украинский вопрос. Чего боится Туск и на что давит Навроцкий?

Польская поддержка Украины стала заложницей внутреннего противостояния президента Кароля Навроцкого и премьер-министра Дональда Туска.

Видимо, чтобы полностью не подорвать авторитет своего правительства в глазах избирателей, Туск решил резко изменить свою политическую тактику по Украине. Ведь теперь Навроцкому его не в чем будет упрекнуть: премьер наконец-то сосредоточился на внутренних проблемах, а не на внешних

Отношения президента Польши с политическим руководством Украины нельзя назвать теплыми. Постоянные напоминания о волынской резне, лишение Зеленского высшей польской награды – ордена Белого орла – из‑за присвоения имени "Героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) одному из подразделений ВСУ. Все это яркие сигналы для правого электората: Навроцкий не прогибается перед Киевом.

Впереди парламентские выборы. Они должны пройти осенью 2027 года. Основное соперничество как раз идет между партией Туска "Гражданская коалиция" и партией Навроцкого "Партия и справедливость" (PiS). Противостояние между президентом и премьером за контроль над судебной системой уже достигло точки бифуркации, и, видимо, чтобы еще больше не нагнетать внутриполитическую обстановку, от помощи Украине Туск решил воздержаться. Слишком много событий произошло за последние дни. Теперь вопрос: кто кого? И какие методы польские политики используют, чтобы утопить своих оппонентов?

Тень Кракова: как Туск и Навроцкий делят Польшу на фоне внешних фантомов

Многотысячный марш независимости в Варшаве под лозунгом "Поляк – хозяин в Польше" и теракт в Кракове стали лакмусовой бумажкой польской политики. По оценкам организаторов, участие в шествии приняли почти полмиллиона человек, которые выступают против массовой миграции.

Присутствие Кароля Навроцкого на шествии в Варшаве – демонстрация его верности консервативному электорату и показательный сигнал Туску, кто в Польше хозяин. Премьер на марше демонстративно отсутствовал. Этим он показал, что пытается дистанцироваться от радикализма, то есть идеологии краковского стрелка

По данным правоохранительных органов, 25-летний поляк, убивший 6 человек и ранивший 16, увлекался крайне правыми идеями, то есть, проще говоря, был фашистом. Заявления Туска, которые последовали сразу после трагедии, о том, что необходимо налаживать отношения с Каролем Навроцким, прозвучали не как акт национального примирения, а как вынужденный тактический ход на грани институционального паралича.

Почему отношения между Туском и Навроцким натянуты?

Конфликт между премьером и президентом Польши – это системный кризис, связанный с судебной реформой. Навроцкий, который плотно связан с консервативной партией "Право и справедливость", и Туск, лидер либеральной "Гражданской коалиции", оказались по разные стороны баррикад в вопросе о том, кто имеет право назначать судей и определять состав Конституционного трибунала – высшего судебного органа страны. В конце октября кризис достиг пика: сторонники президента не пускали в здание Трибунала судей, которые лояльны правительству. Навроцкий даже был вынужден прервать визит в Сенегал и срочно вернуться в Варшаву, чтобы пробиться к зданию через толпу. Происходящее он назвал "попыткой силового захвата судебной власти", а Туск в ответ обвинил президента в блокировании законно избранных судей.

То есть к моменту краковской трагедии два центра власти в Польше находились в состоянии открытой войны за контроль над одним из ключевых институтов государства.

Какую политическую выгоду могут извлечь оппоненты из теракта в Кракове?

Для Туска теракт – это возможность вернуть себе повестку безопасности. Премьер-министр, чье правительство критиковали за обострение судебного кризиса, теперь может позиционировать себя как единственного гаранта стабильности и правопорядка. И если президент не сделает шаг навстречу, то на него можно будет возложить ответственность за дальнейшую дестабилизацию в стране.

Для Навроцкого ситуация сложнее, но не безнадежна. Президент может, например, упрекнуть правительство в том, что оно не обеспечило безопасность граждан, и преподнести трагедию как результат системных провалов. А еще заявить о том, что судебный кризис, развязанный Туском, отвлекает внимание государства от реальных угроз

Советник Навроцкого уже осторожно намекнул, что "враги Польши могут рассматривать кризис как возможность для дальнейшей дестабилизации" – этакий прозрачный намек на то, что хаос в институтах, созданный премьером, делает страну уязвимой.

Показательная политика Туска

Туск пытается и Навроцкого на место поставить, и отношения с Брюсселем не испортить. Какой пример глава польского правительства подает другим европейским странам?

Дональд Туск – бывший председатель Европейского совета, поэтому после прихода к власти он пытается наладить отношения Польши с Брюсселем, которые переживают непростые времена из-за разных взглядов на национальный суверенитет и нормы ЕС. Поэтому Туск и стремился помогать Украине, танцуя под дудку Евросоюза. Но под давлением оппонента Навроцкого пляски пришлось прервать. Впрочем, вряд ли надолго.

"Дефицит бюджета" – скорее, выгодный предлог и попытка переоценить помощь Украине, но не отказ. Туск просто занял выжидательную позицию: наблюдает за ходом переговорного процесса по Украине и оставляет себе пространство для маневра

Отказ от помощи Украине в последнее время становится излюбленным ходом европейских политиков, таким образом они зарабатывают очки перед выборами. Например, Марин Ле Пен во Франции уже вписала "остановить помощь Украине" в свою предвыборную программу. Игра на "усталости от Киева" приносит свои плоды.

Туск далеко не первый, кто так делает, и точно не последний. Польская "пауза" – это почти пошаговая инструкция для европейских стран, как красиво прикрыться бюджетным дефицитом.