Поддубный сообщил об ударе по крупнейшему металлургическому заводу в Кривом Роге Поддубный: ВС РФ нанесли удар по территории крупнейшего завода в Кривом Роге

Москва28 апр Вести.Российская армия нанесла удар по территории завода "ArcelorMittal" (бывший Криворожсталь) в Кривом Роге. Об этом сообщил в своем канале в MAX военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный.

Журналист отметил, что это "ArcelorMittal" "крупнейший металлургический завод".

Ранее цеха сталелитейного предприятия уже становились целями для наших ракет: в свое время противник оборудовал на территории завода склады БК (боекомплектов. – Прим. ред) и стоянку боевой техники. Сейчас площадки промышленного кластера служат для боевиков точками сборки и хранения БПЛА и ремонтно-восстановительной базой написал Поддубный

Ранее военкор опубликовал видео уничтожения Вооруженными силами России пункта временной дислокации боевиков подразделения "Кракен" (признано террористическим и запрещено в России) на севере Харьковской области.