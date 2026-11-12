Подозреваемый в подрыве машины военного в Санкт-Петербурге уже уехал из России Установивший взрывное устройство на машину военного в Петербурге покинул Росситю

Москва12 ноя Вести.Подозреваемый в подрыве автомобиля военного в Санкт-Петербурге успел уехать из России. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Уточняется, что личность злоумышленника установлена – известно, что именно он установил на машину взрывное устройство.

Трагедия случилась утром четверга, 12 ноября. В результате подрыва автомобиля на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге погиб военнослужащий. По имеющимся данным, взрывное устройство закрепили под машиной и дистанционно привели в действие.

Как сообщалось ранее, бомбу забрал из тайника 31-летний петербуржец, уроженец Псковской области. Около часа ночи он прикрепил устройство к автомобилю, а уже в 2.43 сел на рейс в Стамбул и в 6.05 приземлился. Когда прогремел взрыв, фигурант уже летел в Кишинев.

Возбуждено уголовное дело.