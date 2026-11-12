Москва12 нояВести.Подозреваемый в подрыве автомобиля военного в Санкт-Петербурге успел уехать из России. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.
Уточняется, что личность злоумышленника установлена – известно, что именно он установил на машину взрывное устройство.
Трагедия случилась утром четверга, 12 ноября. В результате подрыва автомобиля на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге погиб военнослужащий. По имеющимся данным, взрывное устройство закрепили под машиной и дистанционно привели в действие.
Как сообщалось ранее, бомбу забрал из тайника 31-летний петербуржец, уроженец Псковской области. Около часа ночи он прикрепил устройство к автомобилю, а уже в 2.43 сел на рейс в Стамбул и в 6.05 приземлился. Когда прогремел взрыв, фигурант уже летел в Кишинев.
Возбуждено уголовное дело.