СВУ для подрыва полковника в Славянке доставили на шаре со стороны Прибалтики

СВУ для подрыва полковника в Славянке доставили на воздушном шаре из Прибалтики СВУ для подрыва полковника в Славянке доставили на шаре со стороны Прибалтики

Москва12 ноя Вести."Фонтанка" 12 ноября выяснила, как исполнитель получил бомбу для подрыва полковника в Санкт-Петербурге. В схеме участвовали несколько человек.

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство забросили в Ленинградскую область на воздушном шаре. Кто-то подобрал "посылку" и позже оставил ее в нужном месте в тайнике для исполнителя. "Фонтанка" пишет, что шар запустили с прибалтийской стороны.

Как сообщил источник, по предварительным данным, самодельное взрывное устройство переправили на территорию Ленобласти при помощи воздушного шара… Шар прилетел со стороны Прибалтики говорится в публикации

Из тайника бомбу забрал 31-летний петербуржец, уроженец Псковско области. В час ночи он прикрепил устройство к днищу машины, стоявшей у магазина "Лента" на Колпинском шоссе. Уже в 2.43 он сел на рейс в Стамбул и в 6.05 приземлился. К моменту взрыва в Славянке фигурант летел в Кишинев – оттуда подозреваемых России не выдают.

В конце августа в той же Славянке взорвали автомобиль подполковника. Его супруга, находившаяся рядом, была госпитализирована в больницу с ранениями. Тогда самодельное взрывное устройство под машину заложила приезжая девушка. Сразу после этого она уехала в Пулково, вылетела в Турцию и оттуда - в третью страну.