Девушка, заложившая бомбу военному в Петербурге, скрылась в Кишиневе Исполнительница подрыва автомобиля военного в Петербурге уехала в Кишинев

Москва28 авг Вести.Стали известны новые подробности о произошедшем подрыве российского подполковника в Санкт-Петербурге. Исполнителем является 24-летняя девушка, она скрылась в Кишиневе, сообщает "Фонтанка".

Девушка выполняла задание и для этого приехала из другого города. Сразу после прикрепления СВУ к днищу автомобиля, расположенному на Колпинском шоссе, она направилась в аэропорт Пулково и улетела в Турцию.

Оттуда она направилась в Кишинев. В Молдавии она может добраться до границы с Украиной.

В результате подрыва автомобиля утром 27 августа погиб военнослужащий одной из воинских частей. Также пострадала его супруга.