Адвокатов Максима и Ивана Гранкиных задержали в Москве за взяточничество

Подозреваемых во взяточничестве адвокатов Гранкиных задержали в Москве Адвокатов Максима и Ивана Гранкиных задержали в Москве за взяточничество

Москва25 ноя Вести.В Москве по подозрению в крупном взяточничестве задержали адвокатов Максима Гранкина и его сына Ивана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан глава коллегии адвокатов "Гранкин и партнеры", а также его сын Иван. Обоим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) цитирует собеседника агентство

Уточняется, что подозреваемым избрали меру пресечения – они арестованы на два месяца. Оба уже подали апелляцию, чтобы обжаловать решение.

В том же уголовном деле фигурирует бизнесмен из Ставрополя Роман Борозна. Он арестован.

По данным агентства, уголовное дело отца и сына связано с их обещанием "решить корпоративные споры в досудебном порядке".