Женщина сбила подростков на мотоцикле в Ярославле

Подростки на мотоцикле попали в ДТП в Ярославле, пострадали два человека Женщина сбила подростков на мотоцикле в Ярославле

Москва23 ноя Вести.Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних произошло на Красноборской улице в Ярославле, сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Предварительно установлено, что женщина, управлявшая автомобилем Renault Logan, повернула налево и не уступила дорогу встречному байкеру на мотоцикле Kugoo.

В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла Kugoo, двое несовершеннолетних юношей с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу говорится в сообщении ведомства в MAX

На месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства инцидента.