Москва23 нояВести.Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних произошло на Красноборской улице в Ярославле, сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.
Предварительно установлено, что женщина, управлявшая автомобилем Renault Logan, повернула налево и не уступила дорогу встречному байкеру на мотоцикле Kugoo.
В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла Kugoo, двое несовершеннолетних юношей с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницуговорится в сообщении ведомства в MAX
На месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства инцидента.