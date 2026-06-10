Подросток избил двух детей в лифте в Балашихе В Балашихе 17-летний подросток избил в лифте двух детей

Москва10 июн Вести.В лифте одного из домов на Рождественской улице в Балашихе произошел конфликт между подростком и двумя детьми. Об инциденте пишет управление МВД России по Подмосковью в MAX.

В полицию обратилась местная жительница.

В Дежурную часть МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местной жительницы о совершении в лифте одного из домов, расположенных на Рождественской улице, противоправных действий в отношении её детей 8 и 11 лет говорится в сообщении

Полицейские установили личность нарушителя, им оказался 17-летний подросток. Его местонахождение устанавливается.