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В ЛНР фура сбила 17-летнего пешехода на зебре, подросток госпитализирован

Подросток в ЛНР попал под фуру и был госпитализирован В ЛНР фура сбила 17-летнего пешехода на зебре, подросток госпитализирован

Москва11 сен Вести.В городе Красном Луче ЛНР произошло ДТП, в котором грузовой автомобиль с полуприцепом сбил подростка. Несовершеннолетний был травмирован, сообщает МВД по республике.

Происшествие случилось 10 сентября на нерегулируемом пешеходном переходе.

44-летний мужчина, управляя грузовым тягачом с полуприцепом, совершил наезд на 17-летнего пешехода написано в канале ведомства

Дорожная авария обернулась для несовершеннолетнего получением травм и последующей госпитализацией. Проводится проверка для установления причин и условий ДТП.