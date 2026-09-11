Москва11 сенВести.В городе Красном Луче ЛНР произошло ДТП, в котором грузовой автомобиль с полуприцепом сбил подростка. Несовершеннолетний был травмирован, сообщает МВД по республике.
Происшествие случилось 10 сентября на нерегулируемом пешеходном переходе.
44-летний мужчина, управляя грузовым тягачом с полуприцепом, совершил наезд на 17-летнего пешеходанаписано в канале ведомства
Дорожная авария обернулась для несовершеннолетнего получением травм и последующей госпитализацией. Проводится проверка для установления причин и условий ДТП.