Москва26 сен Вести.Стало известно о гибели актера Романа Вислауха, сыгравшего одного из офицеров в военной драме "Август". Об этом сообщили в сообществе "Миус Фронт" во "Вконтакте".

Бесконечно скорбим о гибели нашего друга, коллеги Романа Вислауха. Патриот, настоящий офицер, актер, нам всем будет тебя не хватать говорится в некрологе

Роман Вислаух родился 16 февраля 1974 года в Петропавловске-Камчатском. Дебютировал в кино в 2020-м, снялся в таких картинах как "Капкан для монстра", "Криминальный доктор", "По законам военного времени" и "Позывной неизвестен".

Артиста не стало 21 сентября, подробности его гибели не приводятся.