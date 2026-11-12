Погибший от нападения медведя мужчина на Камчатке нарушил правила безопасности Погибший от нападения медведя сторож на Камчатке нарушил правила безопасности

Москва12 ноя Вести.Погибший от нападения медведя сторож турбазы в Соболевском районе Камчатки пренебрег нормами безопасности. Он отправился в лес один без сопровождения собак. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

Погибший отъехал от базы на снегоходе, собак с собой не взял, оружие также оставил на снегоходе. Хищник, услышав шум, набросился на сторожа и растерзал его. По сути, трагедия произошла из-за пренебрежения правилами безопасности говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что сторож турбазы в Камчатском крае перестал выходить на связь 7 ноября. Владельцы базы забеспокоились и отправили на место вертолет, с воздуха были обнаружены следы крови и снегоход.