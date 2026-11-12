На Камчатке по факту гибели сторожа после нападения медведя СК начал проверку

СК на Камчатке начал проверку по факту гибели сторожа после нападения медведя На Камчатке по факту гибели сторожа после нападения медведя СК начал проверку

Москва12 ноя Вести.В Камчатском крае Следственный комитет (СК) организовал проверку по факту гибели сторожа после нападения медведя. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

В СК уточнили, что в ходе поисков были обнаружены снегоход и следы крови, по которым найдены останки человека со следами нападения дикого животного.

На момент прибытия следственной группы вблизи места происшествия находился взрослый дикий зверь, животное ликвидировано на месте. По предварительным данным, именно этот хищник напал на потерпевшего. Также обнаружен дневник погибшего, содержащий сведения о передвижении медведя в непосредственной близости от него, записи охватывают период с 25 октября по 6 ноября говорится в канале ведомства на платформе MAX

Следователи провели осмотр места происшествия. Сейчас выполняется комплекс проверочных мероприятий. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти погибшего.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в Соболевском округе Камчатского края. Погибший работал сторожем на туристической базе. Согласно предварительным данным, мужчина пренебрег нормами безопасности, а когда заметил хищника и бросился к снегоходу, где было оружие, медведь настиг его.