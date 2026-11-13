Останки пропавшего сторожа и его одежду нашли в желудке медведя на Камчатке

В желудке медведя на Камчатке нашли останки пропавшего сторожа Останки пропавшего сторожа и его одежду нашли в желудке медведя на Камчатке

Москва13 ноя Вести.На Камчатке останки исчезнувшего сторожа Андрея Р. обнаружили в желудке медведя. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 50-летний мужчина пропал в 150 км от села Соболево. Он работал сторожем колхоза и в роковой день обходил охотничьи угодья, но не вернулся. Во время поисков с вертолета заметили его снегоход, а рядом – кровь и медвежьи следы.

Во время повторных поисков спасатели и следователи увидели в нескольких сотнях метров от техники человеческие останки и разорванную одежду. В этом же районе находился медведь, а вместе с ним – фрагменты ткани.

Зверя застрелили. В его желудке при вскрытии нашли части человеческого тела и одежды. Останки отправили на экспертизу.