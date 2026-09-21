Поиски пропавшей во время спартакиады женщины возобновились в Туве В Туве возобновили поиски пропавшей 3 месяца назад женщины

Москва21 сен Вести.В Туве спасатели возобновили поиски женщины, пропавшей в ночь на 13 июня. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

55-летняя жительница Кызыла исчезла в Каа-Хемском районе, куда приехала для участия в спартакиаде среди выпускников 1989 года. Соревнования проходили в 5 километрах от села Усть-Бурен. По данным правоохранителей, ночью она вышла из палатки, после ее никто не видел.

Поисковые работы уже проводились сотрудниками пожарно-спасательных части и спасателями МЧС России, однако были приостановлены... В настоящее время на акватории реки Малый Енисей и в прибрежной зоне от села Усть-Бурен вниз по течению работает группа спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 5 человек на двух единицах техники, включая плавсредство говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

В поисках участвуют сотрудники полиции и МЧС.