Москва28 октВести.В Дагестане возбуждено уголовное дело о покушении на похищение несовершеннолетнего, сообщает республиканское СУ СК в MAX.
Подозреваемым по нему проходит житель Каспийска. По версии следствия, фигурант совместно с другими лицами попытался похитить несовершеннолетнего с целью завладения его денежными средствами.
Нападавшие применили к потерпевшему физическую силу, нанесли ему удары и, угрожая ножом, попытались насильно посадить в автомобильговорится в публикации
Довести преступный умысел до конца злоумышленникам не удалось благодаря вмешательству находившихся поблизости граждан и сотрудников полиции, сообщили в ведомстве.
После этого подозреваемый с сообщниками скрылись с места происшествия.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к совершению преступления.