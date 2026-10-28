Похищение подростка удалось предотвратить в Дагестане В Дагестане пытались похитить подростка

Москва28 окт Вести.В Дагестане возбуждено уголовное дело о покушении на похищение несовершеннолетнего, сообщает республиканское СУ СК в MAX.

Подозреваемым по нему проходит житель Каспийска. По версии следствия, фигурант совместно с другими лицами попытался похитить несовершеннолетнего с целью завладения его денежными средствами.

Нападавшие применили к потерпевшему физическую силу, нанесли ему удары и, угрожая ножом, попытались насильно посадить в автомобиль говорится в публикации

Довести преступный умысел до конца злоумышленникам не удалось благодаря вмешательству находившихся поблизости граждан и сотрудников полиции, сообщили в ведомстве.

После этого подозреваемый с сообщниками скрылись с места происшествия.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к совершению преступления.