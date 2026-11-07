В Дагестане за ложное сообщение о теракте в детском лагере задержан подросток Дагестанского подростка задержали по делу о заведомо ложном сообщении о теракте

Москва7 ноя Вести.В Дагестане подростка задержали по подозрению в заведомо ложном сообщении о теракте на территории детского лагеря в Кемеровской области. По данным МВД России по республике, таким образом он пытался "припугнуть" обидчика своей подруги.

Фигурант – 15-летний житель Махачкалы. Сообщение об опасности он оставил на странице учреждения в социальных сетях, причем со своего аккаунта. Прибывшие на место силовики провели проверку, которая информацию не подтвердила.

В ходе разбирательства подросток признался, что летом познакомился с девочкой, которая проводила каникулы в указанном лагере. Позже она пожаловалась ему на то, что один из отдыхающих постоянно конфликтует со всеми и задирает остальных ребят. Чтобы проучить обидчика, юноша решил его припугнуть, написав вышеуказанное сообщение говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело. Также правоохранители планируют привлечь к ответственности родителей подростка.