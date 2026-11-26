Похитивших более 1 млрд рублей мужчин осудили на 7 и 8 лет в Липецкой области Двоих жителей Липецкой области осудили за хищение более 1 млрд рублей

Москва26 ноя Вести.В Липецкой области двоих мужчин заочно приговорили к 7 и 8 годам заключения за хищение более 1 млрд рублей. Об этом сообщила в MAX прокуратура региона.

С учетом мнения государственного обвинителя суд признал их виновными в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначил им 8 лет и 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, в качестве дополнительного наказания – штраф в размере 900 тыс. рублей и 700 тыс. рублей соответственно говорится в сообщении

По данным ведомства, 40-летний и 43-летний мужчины в 2018 году вступили в преступный сговор. Они привлекли денежные средства граждан в подконтрольные кредитные потребительские кооперативы "Капитал инвест", хотя на самом деле не собирались заниматься инвестиционной или другой законной деятельностью, а просто хотели забрать эти деньги. Затем, злоупотребив доверием работников кредитных кооперативов, они забрали деньги пайщиков на сумму более 1 млрд 322 млн рублей.

После совершения преступления липчане сбежали из страны, поэтому дело рассматривалось заочно. Иски потерпевших удовлетворены, средства взысканы.