Москва17 сен Вести.Заслуженную артистку России Наталью Данилову, известную по роли сержанта Варвары Синичкиной в фильме "Место встречи изменить нельзя", похоронили в Гатчине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на народного артиста РФ Николая Бурова.

Наташа Данилова похоронена на Старом кладбище Гатчины, рядом с бабушкой, дедушкой и мамой. Наташа очень любила Гатчину, потому что детство проводила у бабушки и дедушки. Так что это - по ее воле рассказал Буров

Он отметил, что сама Данилова просила никому не сообщать о похоронах. Сам он узнал об этом позже от волонтера православной организации, которая помогала актрисе.

Наталья Данилова умерла 8 сентября в Санкт-Петербурге. Ей было 70 лет, 25 сентября она должна была отметить день рождения.