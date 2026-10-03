Похороны президента Владимиро-Суздальского музея Аксеновой прошли во Владимире Во Владимире похоронили президента Владимиро-Суздальского музея Алису Аксенову

Москва3 окт Вести.Почетного президента Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Героя Труда РФ Алису Аксенову похоронили во Владимире на Улыбышевском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

Отпевание Алисы Ивановны Аксеновой прошло в Успенском соборе Владимира, чин отпевания совершил митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. Похоронили ее на Улыбышевском кладбище говорится в сообщении

Проститься с выдающимся работником культуры пришли сотни жителей и гостей города.

Алиса Аксенова умерла в четверг, 1 октября, в возрасте 95 лет.