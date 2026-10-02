Прощание с Мариной Влади прошло в коммуне Аркей под Парижем

В коммуне Аркей под Парижем простились с Мариной Влади Прощание с Мариной Влади прошло в коммуне Аркей под Парижем

Москва2 окт Вести.Прощание с французской актрисой русского происхождения Мариной Влади прошло в коммуне Аркёй (департамент Валь-де-Марн), которая находится примерно в 5 километрах на юг от центра Парижа. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на друзей семьи.

Кремация прошла в присутствии только семьи и близких друзей в Аркее рассказали собеседники агентства

Информация о месте и дате похорон не раскрывается.

Марина Влади скончалась 24 сентября на 89-м году жизни. Она была женой советского актера, поэта и музыканта Владимира Высоцкого. Влади и Высоцкий поженились 1 декабря 1970 года, их брак продлился до смерти великого артиста в 1980-м. Влади посвятила ему книгу "Владимир, или Прерванный полет".