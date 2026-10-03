Во Владимире простились с Героем Труда РФ Алисой Аксеновой

Прощание с Алисой Аксеновой прошло во Владимире Во Владимире простились с Героем Труда РФ Алисой Аксеновой

Москва3 окт Вести.В Успенском соборе во Владимире состоялось прощание с Алисой Ивановной Аксеновой, сообщил в MAX губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Глава региона отметил, что Алиса Аксенова десятилетия отдавала свои знания, силы и сердце Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику, помогала сохранять наследие для всей страны.

Семье Алисы Ивановны и всем, кто соприкоснулся с ее гением, приношу свои искренние соболезнования. Это невосполнимая утрата для Владимирской земли, для всей России говорится в заявлении руководителя субъекта

О смерти почетного президента Владимиро-Суздальского музея-заповедника Героя Труда РФ Алисы Аксеновой стало известно в минувший четверг, 1 октября. Она скончалась на 96 году жизни.