Москва3 октВести.В Успенском соборе во Владимире состоялось прощание с Алисой Ивановной Аксеновой, сообщил в MAX губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Глава региона отметил, что Алиса Аксенова десятилетия отдавала свои знания, силы и сердце Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику, помогала сохранять наследие для всей страны.
Семье Алисы Ивановны и всем, кто соприкоснулся с ее гением, приношу свои искренние соболезнования. Это невосполнимая утрата для Владимирской земли, для всей Россииговорится в заявлении руководителя субъекта
О смерти почетного президента Владимиро-Суздальского музея-заповедника Героя Труда РФ Алисы Аксеновой стало известно в минувший четверг, 1 октября. Она скончалась на 96 году жизни.