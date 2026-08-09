Москва9 авг Вести.Стал известен возраст основных действующих лиц популярного мультсериала "Смешарики". ЕГо создатели опубликовали инфографику на официальной странице проекта в соцсети "ВКонтакте".

Так, оказалось, что Крошу и Ежику по 9 лет, Нюше и Барашу – по 12, Лосяшу – 40, Копатычу – 45, Кар-Карычу – 61, Совунье – 72.

Возраст Пина – 36,6. При этом есть сноска с уточнением.

Пин считает в пингвиньих годах сказано в надписи на карточке

После этого поклонники сериала в комментариях начали высказывать предположения по поводу того, сколько на самом деле лет Пину. Некоторые пользователи соцсети предположили, что Пину может быть 157 лет.

Создатели пока не дали ответ на эту загадку.

Ранее СМИ сообщали, что создатели "Смешариков" и "МТС медиа" займутся разработкой вселенной для детей.