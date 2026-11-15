Москва15 ноя Вести.В Оренбурге по горячим следам задержали убийцу 77-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе региональной полиции в MAХ.

Тело погибшего обнаружили в квартире по улице Новоселов областного центра.

В отдел полиции №1 МУ МВД России "Оренбургское" поступило сообщение об обнаружении трупа 77-летнего мужчины … На месте происшествия был задержан 41-летний оренбуржец сказано в сообщении

По предварительным данным между задержанным и погибшим возникла ссора во время распития спиртных напитков, во время которой обвиняемый нанес мужчине множественные телесные повреждения в область головы и туловища, в результате чего пенсионер скончался на месте.

Задержанного передали в следственные органы.