Москва15 нояВести.В Оренбурге по горячим следам задержали убийцу 77-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе региональной полиции в MAХ.
Тело погибшего обнаружили в квартире по улице Новоселов областного центра.
В отдел полиции №1 МУ МВД России "Оренбургское" поступило сообщение об обнаружении трупа 77-летнего мужчины … На месте происшествия был задержан 41-летний оренбуржецсказано в сообщении
По предварительным данным между задержанным и погибшим возникла ссора во время распития спиртных напитков, во время которой обвиняемый нанес мужчине множественные телесные повреждения в область головы и туловища, в результате чего пенсионер скончался на месте.
Задержанного передали в следственные органы.