Полиция Словакии предпочла закупить пистолеты-пулеметы у Италии, а не у США Полиция Словакии закупит пистолеты-пулеметы у Италии

Москва25 ноя Вести.Правительство Словакии одобрило закупку для местной полиции 3,3 тыс. пистолетов-пулеметов производства итальянской компании Beretta на 16,7 млн евро, сообщает агентство Teraz со ссылкой на МВД Словакии.

Словакия закупит 3,3 тыс. пистолетов-пулеметов производства итальянской компании Beretta на 16,7 млн евро​​​. Компании Česká zbrojovka и американская Colt's Manufacturing Company, входящие в чешскую группу Colt CZ Group SE, не прошли тендер со своими предложениями отмечает Teraz

Итальянское предложение оказалось наиболее выгодным по цене. Поставки пистолетов-пулеметов Beretta в Словакию начнут в первой половине 2027 года.