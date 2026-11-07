Полиция Чехии принимает превентивные меры безопасности на фоне событий в Кракове

В Чехии заявили о принятии мер безопасности в связи со стрельбой в Кракове Полиция Чехии принимает превентивные меры безопасности на фоне событий в Кракове

Москва7 ноя Вести.Превентивные меры безопасности принимаются в Чехии на фоне инцидента со стрельбой в польском Кракове. Об этом сообщила полиция страны.

В соцсети Х чешские правоохранители уточнили, что находятся в тесном контакте с польской полицией в рамках международного сотрудничества.

Хотя стрельба в Кракове, вероятно, не имеет прямой связи с Чешской Республикой, мы принимаем превентивные меры безопасности заявили в полиции

Так, в общественных местах с вечера 7 ноября будет находиться больше вооруженных сотрудников полиции.

Также мы обсудим с местными властями возможность установки технических барьеров в рамках запланированных культурных мероприятий в городах республики добавили там

Ранее сообщалось, что среди погибших во время стрельбы в Кракове есть иностранный гражданин.