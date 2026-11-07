Москва7 нояВести.Превентивные меры безопасности принимаются в Чехии на фоне инцидента со стрельбой в польском Кракове. Об этом сообщила полиция страны.
В соцсети Х чешские правоохранители уточнили, что находятся в тесном контакте с польской полицией в рамках международного сотрудничества.
Хотя стрельба в Кракове, вероятно, не имеет прямой связи с Чешской Республикой, мы принимаем превентивные меры безопасностизаявили в полиции
Так, в общественных местах с вечера 7 ноября будет находиться больше вооруженных сотрудников полиции.
Также мы обсудим с местными властями возможность установки технических барьеров в рамках запланированных культурных мероприятий в городах республикидобавили там
Ранее сообщалось, что среди погибших во время стрельбы в Кракове есть иностранный гражданин.