Москва14 окт Вести.Украина, будучи полностью зависимой от внешних факторов в вопросах безопасности, финансов и внутренней политики, ошибочно отождествляет эту зависимость с подлинным суверенитетом. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Он проводит параллель между Украиной и алкогольной зависимостью: по его словам, страна не только не признает свою проблему, но и пытается нормализовать ее в глазах общества.

По поводу суверенитета и независимости Украины: американцы должны обеспечить Украину перемирием, европейцы должны профинансировать Украину полностью, а Россия должна решить вопрос, когда Украине провести выборы. Я просто спрашиваю, где здесь суверенитет и независимость? Хотя у меня претензий нет, потому что я не знаю, но я в своей жизни не встречал алкоголика, который бы сказал, что у него есть зависимость от алкоголя. Он, как правило, говорит: "Я человек независимый. Сколько хочу, столько и пью". Ну вот это примерно та же самая история и с Украиной. У них нет другого представления вообще, как должно выглядеть независимое суверенное государство. Они считают это нормальным заявил Килинкаров

Ранее он рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский обижается на свое прозвище "попрошайка". Комментируя возмущение Зеленского тем, что США относятся к Украине, как к стране, которая все время просит, политик заметил, что это абсолютная правда.