Politico: космический саммит в Париже стал наихудшим для Макрона Politico назвал космический саммит в Париже наихудшим для Макрона

Москва5 сен Вести.Организация космического саммита, который должен пройти в Париже на следующей неделе, вызвала недовольство представителей отрасли.

Об этом пишет Politico со ссылкой на ряд источников, знакомых с подготовкой мероприятия. Собеседники издания указали на недостаточную координацию и отсутствие ясности относительно ожидаемых результатов встречи. По их словам, до сих пор не определены окончательный список стран-участниц, уровень их представительства и подробное расписание.

Проведенный французскими властями в конце августа специальный брифинг не позволил снять большинство вопросов, отмечается в статье.

Это наихудший организованный Макроном саммит заявил один из источников

Высокопоставленный отраслевой эксперт также сообщил о недостатке взаимодействия организаторов с крупнейшими представителями европейской космической индустрии. Конечная цель мероприятия, по его оценке, остается неясной.

Саммит по вопросам космоса пройдет в Париже с 9 по 10 сентября 2026 г​​​ода. Ожидается, что в нем примут участие представители более 120 государств.

Ранее сообщалось, что Белый дом оказывает давление на американские космические компании, отговаривая их от участия в предстоящем саммите по космосу в Париже.