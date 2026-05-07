Москва7 мая Вести.Председатель Международного совета российских немцев, экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт в интервью информационной службе "Вести" раскритиковал достижения современной армии Германии.

По словам политика, самое большое достижение Бундесвера – это третий туалет в казарме для тех, кто проснулся утром и не понял своей половой принадлежности (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Самое большое достижение – это третий туалет в казарме для тех, кто сегодня утром проснулся и не понял, мальчик он или девочка. Это было просто до смеху позорно. Какой-то сделали они парад, на танк прилепили рог единорога. Ну, это что, солдаты что ли? Это что, армия что ли? заявил Гердт

Ранее экс-депутат Бундестага 20-го созыва от фракции "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт заявил, что в Германии остро ощущается дефицит добровольцев для службы в Бундесвере.