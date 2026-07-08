Политолог Гаспарян объяснил, чем чревато пренебрежение в защите границ Политолог объяснил угрозу из-за хищений при строительстве укреплений на границе

Москва8 июл Вести.Основной угрозой хищений при строительстве укреплений на границе с Украиной является то, что это наносит ущерб безопасности. Об этом ИС "Вести" заявил политолог Армен Гаспарян.

Ранее стало известно, что ущерб в уголовном деле бывшего вице-губернатора Белгородской области, бывшего врио замглавы Курской области Владимира Базарова вырос до суммы почти 1,8 млрд руб. Бывшему чиновнику вменяют растрату свыше 1,7 млрд руб. при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной.

Гаспарян, напоминая про нападение ВСУ на Курскую область в 2024-2025 годах, указал, чем может обернуться халатность чиновников.

В случае с хищениями бывшего вице-губернатора важна не сумма, она безусловно превеликая, мне представляется гораздо более важным то, что пострадали и погибли десятки граждан. В результате хищений граница была по большому счету незащищенная, потому что деньги разворовали отметил он

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал вынесение очередного приговора по делу о коррупции при строительстве в регионе оборонительных сооружений.