Политолог из МГУ объяснил, почему Вашингтон спешит разрешить украинский вопрос Эксперт: США хотят занять места ушедших компаний ЕС на российском рынке

Москва6 июл Вести.Президент США Дональд Трамп ставит задачу урегулировать украинский вопрос, чтобы возобновить отношения с РФ в энергетическом секторе, а также занять место ушедших европейских компаний. Такое мнение озвучил в беседе с ИС "Вести" заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады (ИСК РАН) Артур Демчук.

Отмена санкций позволит вернуть прибыль благодаря торговле с Россией и реализации совместных проектов, что укрепит поддержку Трампа со стороны бизнесменов — спонсоров его предвыборной кампании.

Во-первых, американские компании могут вернуться в добывающую промышленность, освоение Арктики, в компании, которые ушли с российского рынка — те же самые Coca-Cola, Макдоналдс и так далее. Плюс, естественно, [заполнить] те ниши, которые образовались из-за ухода европейских компаний сказал Демчук

Эксперт отметил, что США владеют инструментами, которыми могут надавить на Киев.

Если Трамп решит оказывать давление на Киев, то он, естественно, может использовать все эти коррупционные дела как некий предлог того, что нужно прекращать финансовую помощь, поскольку она разворовывается, либо, соответственно, наказать виновных и фактически провести ротацию украинских элит. Но это он будет делать только тогда, когда он поймет, что, собственно, другие методы не работают добавил эксперт

Ранее в МИД России высказались о позиции США по урегулированию на Украине.