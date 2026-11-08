Москва8 ноя Вести.Русский язык и русский народ по-прежнему остаются основой российской государственности. Об этом ИС "Вести" рассказал политолог Сергей Михеев.

Он отметил, что без русских людей Россия будет разорвана на несколько частей, и именно этого желают враги РФ.

Давайте сначала защитим русский язык и русскую культуру, и русский народ внутри государства. Кстати говоря, президент [Владимир Путин]… сказал, что русский язык и русский народ по-прежнему остаются основой российской государственности… Это важно. Если кому-то кажется, что Россия возможна без русского народа, я так скажу, он сильно ошибается. Не будет русских – не будет России. Она… будет разорвана на кучу, так сказать, этих самых кусков, и мне кажется, именно этого наши враги и хотят прокомментировал политолог

Он привел в пример происходящее на Украине, где удалось столкнуть русских людей лбами со своим историческим прошлым.

И, кстати, вот что касается Украины. Вот там как раз нашим врагам удалось огромную часть русского народа убедить в том, что она нерусская, и столкнуть лбами со своим же историческим прошлым… Сюда же и разрушение веры, сюда же и разрушение культуры, сюда же и русский язык. Конечно, нам надо продвигать и нашу версию истории, несомненно, она единственная правильная. Нам надо поддерживать русский язык, и надо быть культурными послами, что называется, своей цивилизации. Основной… блок ценностей, который определяет вообще русскую культуру и русскую историю, конечно, это то, что корнями питается из фундамента русского православия. Вот это самоощущение, оно важнее всего. Вот здесь русофобии нам допускать нельзя, здесь внутри. Тогда глядишь, и с внешней русофобией будет бороться легче рассказал Михеев

Ранее сообщалось, что глава офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) будет вынужден заплатить штраф за использование русского языка при общении с людьми во время столкновений у пыточной под Киевом. В своих соцсетях языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская рассказала, что Буданов признал факт нарушения и пообещал выплатить штраф в соответствии с законодательством.