Москва8 ноя Вести.С исторической точки зрения наибольшую угрозу народному единству России несли внутренние распри. Об этом ИС "Вести" рассказал политолог Сергей Михеев.

Также политолог отметил количество внешних врагов для российского государства.

Угроз-то огромное количество: и снаружи, и изнутри. Но вообще больше всего, если исторически, так сказать, посмотреть, всякие разные прецеденты, нашему единству угрожала внутренняя распря, смута. Вот опять же вспоминаем смуту 1612 года. Смута — это что такое? Ну, это гражданская война. Но, а к этому, кстати говоря, часто присовокупляется и внешняя агрессия. Понятно, что у нас исторически врагов всяких огромное количество, сейчас их сильно меньше не стало, но эти враги очень часто выбирают для своих, так сказать, коварных планов как раз те моменты, когда внутри страны начинает разгораться распря, дележка власти, так сказать, борьба за эту власть, и они к этим вещам присоединяются. Ровно так и случилось в 1612 году, кстати говоря