Москва30 июн Вести.Красные линии необходимы России для демонстрации серьезности своих намерений и получения политических дивидендов в переговорах с Западом и Украиной. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил политолог-американист Алексей Наумов.

Эксперт пояснил, что красные линии для РФ – это такой военно-политический концепт, и стране крайне важно их демонстрировать.

Это важно для того, чтобы получить необходимые нам политические дивиденды. Какие? Вот российский президент недавно заявил, что не получено было каких-то соглашений на саммите в Анкоридже. Почему? Потому что те соглашения, которые наш президент упоминал, не могли быть озвучены. Какие это были соглашения? Все мы как бы знаем из вот этой огромной информационной среды, что, видимо, Дональд Трамп пообещал содействовать тому, чтобы Украина ушла из Донбасса, в ответ Россия пообещала свои какие-то уступки, но эти соглашения не могут быть положены на бумагу никогда. "Я, Дональд Трамп, обязуюсь давить на Зеленского". Понятно, что как бы такого мы бы никогда не увидели. Дональду Трампу необходимо продемонстрировать серьезность российских намерений сказал Наумов

Политолог отметил, что у оппонентов России есть мнение о нехватке решимости у страны, и красные линии призваны развеять эти сомнения.

У наших, так сказать, противников из Европейского союза и Украины есть мнение, что у России нет решимости, что у России не хватает, что называется, духа для того, чтобы отстаивать свои позиции и добиваться тех целей, которые поставлены военно-политическим руководством. И красные линии нужны не для того, чтобы беспилотниками куда-то бить или тактическим ядерным оружием, упаси Господь, куда-то наносить удары, а для того, чтобы продемонстрировать, что игра идет всерьез, что нельзя [вести боевые действия] с ядерной державой, которая ведет конфликт, который она считает экзистенциальным, то есть вопросом жизни и смерти. Ну, если у вас вопрос жизни и смерти, ну так продемонстрируйте, что противника ждет или жизнь в согласии с вами, или смерть в несогласии с вами. То есть это буквально инструмент военно-политического, я бы даже сказал, частично дипломатического воздействия считает Наумов

Ранее сенатор Константин Косачев выразил надежду на то, что в НАТО остались разумные люди, видящие красные линии.