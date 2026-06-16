Москва16 июн Вести.Жители РФ не интересуются количеством политических партий в стране и принадлежностью к ним депутатов, так как они никогда не сталкивались с проблемами, которым пришлось противостоять западному обществу. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян.

Эксперт уверен, что ни один человек в РФ не обеспокоен наличием или отсутствием политического плюрализма, при котором он смог бы выбирать между "двенадцатью сортами социал-демократов и пятью видами левых либералов".

У нас не стоит такой задачи, потому что у нас общество, в принципе, никогда в своей истории не сталкивалось с такими проблемами, с которыми сталкивалось западное общество заключил эксперт

Сардарян также назвал два главных запроса российского общества, при удовлетворении которых в стране не возникает никаких проблем. Это – скорость принятия решений и меритократия, при которой руководящие должности занимают высоко квалифицированные специалисты.

Если эти два условия соблюдаются, по-моему, население все абсолютно устраивает и никогда никаких проблем совершенно с этим не возникает. Этим и объясняется то, что наша система политическая все время пытается мимикрировать [под западную]. Потому что [в ней] есть заданные параметры изначально западной системы, но так как нутра своего она поменять не может, она, тем не менее, остается примерно чем-то наподобие традиционной соборной системы, очень характерной для православия отметил политолог

Сардарян добавил, что россиян не интересует партийная принадлежность депутатов, если за спорт отвечает знаменитый спортсмен, за медицину – квалифицированный врач, а опытный военный за оборону страны.

Поэтому мой взгляд заключается в том, что лучше понимать свои сильные стороны и стараться делать ставку на них, а не ставить себе такую форму, в которой задействуют наши слабые стороны, и мы явно с этим не справимся резюмировал он

Ранее сообщалось, что большинство россиян положительно оценивают работу Владимира Путина на посту президента России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).