Политолог назвал страны Европы, которые могут объединиться против Украины Политолог Перенджиев: против Украины могут выступить Венгрия, Польша и Словакия

Москва1 мая Вести.Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, которые вместе образуют Вышеградскую группу, могут выступить единым фронтом против Украины. Такое мнение выразил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

В комментарии NEWS.ru Перенджиев отметил, что альянс для реализации своих территориальных интересов может вступить и в конфронтацию с ЕС.

Вслед за Венгрией территориальный интерес к западной части Украины проявит Польша. Если два члена Вышеградской группы будут иметь территориальные претензии к Украине, то и Словакия, я думаю, тоже найдет какой-то вопрос к Киеву предположил Перенджиев

Чехия, по его словам, единственная из списка этих стран, у кого нет прямой границы с Украиной. Однако эта страна может поддержать своих одногруппников в их интересах.