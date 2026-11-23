Политолог назвал условие, при котором в ФРГ могут обязать женщин служить в армии Политолог Рар: немок могут обязать служить в армии при изменении конституции

Москва23 ноя Вести.В Германии женщин могут обязать проходить военную службу только при изменении конституции страны, сообщил политолог Александр Рар. По его словам, которые передает NEWS.ru, сейчас для принятия такой поправки в парламенте нет необходимого большинства голосов.

Так политолог прокомментировал слова экс-главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считает, что в случае возвращения обязательного призыва в армию ФРГ для мужчин, руководству страны следует распространить его и на женщин.

Вряд ли в Германии узаконят воинскую повинность для женщин. Для этого нужно будет менять конституцию страны. В парламенте на сегодняшний день не найдется большинства голосов для такой поправки к закону о службе в армии сказал Рар

При этом он отметил, что немало женщин в ФРГ уже и так служат в бундесвере. В основном, как пояснил политолог, речь идет о девушках, выступающих за феминизм и гендерное равноправие.

Немки, как объяснил политолог, после окончания школы могут на добровольной основе поступать на службу в армию.