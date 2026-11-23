Москва23 нояВести.В Германии женщин могут обязать проходить военную службу только при изменении конституции страны, сообщил политолог Александр Рар. По его словам, которые передает NEWS.ru, сейчас для принятия такой поправки в парламенте нет необходимого большинства голосов.
Так политолог прокомментировал слова экс-главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считает, что в случае возвращения обязательного призыва в армию ФРГ для мужчин, руководству страны следует распространить его и на женщин.
Вряд ли в Германии узаконят воинскую повинность для женщин. Для этого нужно будет менять конституцию страны. В парламенте на сегодняшний день не найдется большинства голосов для такой поправки к закону о службе в армиисказал Рар
При этом он отметил, что немало женщин в ФРГ уже и так служат в бундесвере. В основном, как пояснил политолог, речь идет о девушках, выступающих за феминизм и гендерное равноправие.
Немки, как объяснил политолог, после окончания школы могут на добровольной основе поступать на службу в армию.