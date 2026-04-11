Москва11 апр Вести.Немецкий народ начал искать себе нового Гитлера, и министр обороны ФРГ Борис Писториус примеривает на себя эту роль. Такое мнение политолог-публицист Юрий Светов высказал в интервью ИС "Вести".

Эксперт напомнил, что Писториус рассматривается как потенциальный кандидат в канцлеры.

Грустное предчувствие, что немецкий народ вдруг начал сейчас, в 21 веке, искать себе нового Гитлера. И в этой роли, я смотрю, господин Борис Писториус активно очень действует… Борис Писториус тоже вовсю готовится с нами воевать неудержимо. И получается, что немецкое общество его поддерживает, он же рассматривается как потенциальный кандидат в канцлеры, если Мерц не сможет быть канцлером высказал свою точку зрения Светов

Ранее сообщалось, что власти Германии запретили мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет выезжать из страны более чем на три месяца без разрешения центра карьеры бундесвера. Уточнялось, что данное правило ввели в рамках закона о модернизации военной службы.

Однако позднее ограничение сняли, и немецким призывникам вновь разрешили выезжать из страны без согласования с бундесвером до тех пор, пока военная служба в стране остается добровольной.