Политолог Васильев: Трамп отодвинул Рубио на второй план Политолог Васильев заявил, что Трамп отодвинул Рубио на второй план

Москва23 сен Вести.Тема войны с Ираном является главной "головной болью" администрации президента США Дональда Трампа, которой уделяется приоритетное внимание. Таким мнением с ИС "Вести" поделился главный научный сотрудник ИСКРАН, д.э.н. Владимир Васильев.

У [госсекретаря США Марко] Рубио до известной степени очень много проблем, я бы сказал, сегодня выше головы. Это связано с его выполнением функций госсекретаря связана именно с тем, что главная сегодня головная боль администрации - это война с Ираном. И вот здесь надо вам сказать, если вы обратите внимание, в частности, в Нью-Йорке накануне прошла встреча, в общем-то, делегаций Соединенных Штатов Америки и Ирана, и по, в общем-то, сообщением американской печати, она продолжалась три часа рассказал Васильев

Он добавил, что госсекретарь США Марко Рубио, который не справляется со своими функциями в вопросах взаимодействия с Ираном, был отодвинут Трампом на второй план.

Ирану Трамп уделил очень большое внимание, в отличие от Украины в своих выступлениях вчера на Генеральной Ассамблее. И очень показательно, с моей точки зрения, что на первый план все-таки в этих переговорах выдвинут [спецпосланник президента США Стивен] Уиткофф, ну, может быть, и [зять Трампа Джаред] Кушнер, в отличие от того, что как-то Рубио немножечко отодвинут на задний план заявил Васильев

Ранее политолог Артур Демчук заявил, что Трамп хочет склонить страны мира к давлению на Иран. Таким образом американский президент планирует добиться от Исламской Республики открытия Ормузского пролива.