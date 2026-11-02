Полковник ВС Франции назвал ЕС и НАТО врагами идентичности Европы Эксперт Огар: ЕС и НАТО являются врагами европейской идентичности

Москва2 ноя Вести.Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс (НАТО) выступают против национальной идентичности европейцев, а масштабное восстановление Франции невозможно под их влиянием, заявил отставной полковник Вооруженных сил (ВС) Франции, ветеран французского Иностранного легиона Жак Огар в интервью ТАСС.

Масштабная реконструкция страны не начнется без восстановления полного и всецелого суверенитета Франции перед лицом наднациональных, антидемократических структур, являющихся врагами идентичности европейских наций, таких как ЕС и НАТО приводит ТАСС слова Огара

Полковник подчеркнул, что ключевые области госуправления и отрасли экономики Франции нуждаются в полном восстановлении, а объем предстоящих восстановительных работ огромен.