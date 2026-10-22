Полковник ВС Франции предложил провести референдум о выходе страны из ЕС и НАТО

Полковник ВС Франции: нужно провести референдум о выходе страны из ЕС и НАТО Полковник ВС Франции предложил провести референдум о выходе страны из ЕС и НАТО

Москва22 окт Вести.Проведение референдума о выходе Франции из Евросоюза (ЕС) и НАТО является единственным путем к возвращению национального суверенитета и укреплению единства страны, заявил отставной полковник Вооруженных сил (ВС) Франции, ветеран французского Иностранного легиона Жак Огар в интервью ТАСС.

Необходимо провести свободные выборы, включив в них референдум о выходе Франции из ЕС и НАТО. Это единственный способ позволить Франции вернуть свой суверенитет и независимость. Такой референдум стал бы единственной возможностью объединить вокруг себя подавляющее большинство французов и тем самым узаконить новую власть, которая возьмет на себя эту смелую инициативу приводит ТАСС слова Огара

Протесты во Франции вспыхнули во второй половине сентября, когда в бедных пригородах Парижа ученики вышли на демонстрации в связи с плохим состоянием школьных зданий, нехваткой учителей и несправедливыми условиями поступления в вузы.

Позднее движение охватило более тысячи лицеев по всей стране. Затем к протестующим присоединились учителя, студенты, профсоюзы и участники движения "Желтые жилеты".

Протестующие выражают недовольство ростом повседневных расходов, снижением покупательской способности, а также недостаточным финансированием образования и госуслуг.