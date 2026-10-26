Полковник ВС Франции: в стране нужно восстанавливать абсолютно все

Полковник ВС Франции: проблемы возникли во всех базовых отраслях страны Полковник ВС Франции: в стране нужно восстанавливать абсолютно все

Москва26 окт Вести.Ключевые области госуправления и отрасли экономики Франции нуждаются в полном восстановлении после президентских сроков Николя Саркози, Франсуа Олланда и Эммануэля Макрона, заявил отставной полковник Вооруженных сил (ВС) Франции, ветеран французского Иностранного легиона Жак Огар в интервью ТАСС.

Объем предстоящих восстановительных работ огромен, отметил Огар.

Во Франции нужно восстанавливать абсолютно все после 20 лет правления Саркози, Олланда и Макрона: промышленность, сельское хозяйство, дипломатию, армию, правоохранительные органы, юстицию, здравоохранение, образование приводит ТАСС слова Огара

Полковник отметил, что вернуть национальный суверенитет Франции можно лишь с помощью референдума о выходе страны из Евросоюза (ЕС) и НАТО.

Между тем глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что сотрудники правоохранительных органов республики задержали почти 1 тыс. человек при подавлении беспорядков 24 октября.

Протесты во Франции вспыхнули во второй половине сентября, когда в бедных пригородах Парижа ученики вышли на демонстрации.