Москва26 октВести.Ключевые области госуправления и отрасли экономики Франции нуждаются в полном восстановлении после президентских сроков Николя Саркози, Франсуа Олланда и Эммануэля Макрона, заявил отставной полковник Вооруженных сил (ВС) Франции, ветеран французского Иностранного легиона Жак Огар в интервью ТАСС.
Объем предстоящих восстановительных работ огромен, отметил Огар.
Во Франции нужно восстанавливать абсолютно все после 20 лет правления Саркози, Олланда и Макрона: промышленность, сельское хозяйство, дипломатию, армию, правоохранительные органы, юстицию, здравоохранение, образованиеприводит ТАСС слова Огара
Полковник отметил, что вернуть национальный суверенитет Франции можно лишь с помощью референдума о выходе страны из Евросоюза (ЕС) и НАТО.
Между тем глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что сотрудники правоохранительных органов республики задержали почти 1 тыс. человек при подавлении беспорядков 24 октября.
Протесты во Франции вспыхнули во второй половине сентября, когда в бедных пригородах Парижа ученики вышли на демонстрации.