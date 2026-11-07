Полное восстановление ледника Колка на Кавказе произойдет через 7-10 лет Эксперт Торопов: до полного восстановления объема ледника Колка осталось 10 лет

Москва7 ноя Вести.Объем ледника Колка в Северной Осетии примерно через 7-10 лет восстановится до того уровня, что был до Кармадонской катастрофы в 2002 году. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заведующий отделом гляциологии Института географии РАН Павел Торопов.

Меньше чем за четверть века Колка восстановила 40% своего объема и ползет вниз со скоростью около 60 метров в год, что нетипично для поведения большинства ледников на Кавказе, отметил эксперт.

Большая часть ледников, конечно, отступает достаточно быстро. А вот пульсирующие ледники необычные, они ведут себя нетипично и часто, вопреки общей тенденции, они наоборот продвигаются вперед. Происходит это потому, что приток массы не компенсируется ее потерей. В случае ледника Колка, его язык закрыт обломочным моренным материалом, поэтому язык ледника плохо тает, а масса продолжает из верхних высокогорных зон поступать. Роль играют и формы ложа ледника, по поверхности которой он течет объяснил Торопов

Рано или поздно ледник Колка накопит критическую массу, после чего начнется обратный отсчет до момента очередной катастрофы, добавил ученый.

По нашим оценкам, по оценкам сотрудников отдела гляциологии и других ученых, этот момент наступит приблизительно через 10 лет. Не момент катастрофы, а именно точка отсчета, с которой начнется неминуемое приближение к этому неприятному моменту. То есть приблизительно где-то через 7-10 лет масса, ледник Колка будет примерно таким же, каким он был перед Кармадонской катастрофой 2002 года сообщил Торопов

После трагедии в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года за ледником установили постоянное наблюдение. Тогда с Колки сорвалась огромная ледово-каменная масса. По разным оценкам, ее объем составлял десятки миллионов кубометров. Скорость движения потока могла достигать 150–200 км/ч. Под удар стихии попали деревни, туристические базы, дороги и мосты. Жертвами катастрофы стали более 120 человек. Среди них – съемочная группа фильма "Связной" во главе с Сергеем Бодровым-младшим.

Для предупреждения подобной трагедии сегодня в России на федеральном уровне приняты конкретные меры. Российские гляциологи выстраивают систему раннего предупреждения. В отличие от начала двухтысячных, у ученых есть спутниковый мониторинг, лазерные дальномеры, радиолокационные профили. В запасе также есть время на установку автоматических датчиков в русле реки Геналдон, на укрепление селезащитных сооружений и на создание надежной системы оповещения.